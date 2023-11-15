Ольховский: уже здорово, что Рублёв попал на Итоговый турнир. Он проиграл одним из лучших

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение олимпийского чемпиона 2020 года в миксте пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва (5) от испанца Карлоса Алькараса (2) на Итоговом чемпионате ATP. Из-за данного результата Рублёв потерял шансы на выход из группы.

«По большому счёту Рублёв проиграл одним из лучших — Медведеву и Алькарасу. Я не скажу, что это что-то неудачное. Уже здорово, что Андрей попал на этот турнир. Да, он проиграл сегодня, но Алькарас играл очень уверенно. Это уже другой Алькарас, даже не тот, который играл в первом матче. На мой взгляд, сегодня он увереннее и хладнокровнее играл», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.