Фото: Андрей Рублёв разбил себе колено до крови в проигранном матче с Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв разбил себе колено до крови на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Это произошло в начале второго сета матча с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Проиграв решающий розыгрыш гейма, Андрей в ярости стал колотить свои ноги ракеткой. В итоге у него пошла кровь из колена.

Напомним, поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Из-за данного поражения Рублёв потерял даже теоретические шансы на выход из группы. На старте соревнований Андрей также в двух сетах потерпел поражение (4:6, 2:6) от чемпиона US Open — 2021, третьей ракетки мира Даниила Медведева (3).