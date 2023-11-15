Карлос Алькарас прокомментировал победу над Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине (Италия).

«Самое сложное – это то, что корт очень быстрый. Весь сезон мы играем в медленных условиях, а тут он очень быстрый. Немного трудно адаптироваться. Но в то же время мне нравятся агрессивная игра и частые выходы к сетке. Это лучшее в выступлениях в зале.

Здесь каждый матч может стать финалом турнира «Большого шлема». Это главное отличие этого турнира от других. Настрой тоже нужно немного менять. Каждый матч – это финал, так что нужно на 100% выкладываться в подготовке, на разминке», — сказал Алькарас в интервью на корте.