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Карлос Алькарас прокомментировал победу над Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине (Италия).

«Самое сложное – это то, что корт очень быстрый. Весь сезон мы играем в медленных условиях, а тут он очень быстрый. Немного трудно адаптироваться. Но в то же время мне нравятся агрессивная игра и частые выходы к сетке. Это лучшее в выступлениях в зале.

Здесь каждый матч может стать финалом турнира «Большого шлема». Это главное отличие этого турнира от других. Настрой тоже нужно немного менять. Каждый матч – это финал, так что нужно на 100% выкладываться в подготовке, на разминке», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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