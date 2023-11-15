«Сейчас он лучше меня, и всё». Рублёв поделился эмоциями после поражения от Алькараса

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия). Из-за данного поражения Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф соревнований.

«Моё колено в порядке, ничего не случилось. Я хотел завершить сезон на высокой ноте, но иногда ты получаешь разочарование. Алькарас играл прекрасно, отлично подавал. У меня подброс начал гулять из-за нервов, эмоций. Хотелось чётко подавать, всё попадать.

Мне нет разницы, кому проигрывать — близкому другу или просто топ-игроку. В любом случае ты ощущаешь разочарование.

Алькарас и Даня (Медведев), на данный момент сильнее, чем я. У Карлоса полно сильных сторон: как он двигается, как бьёт — он всё умеет. Сейчас он лучше меня, и всё», — передаёт слова Рублёва с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.