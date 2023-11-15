Андрей Рублёв объяснил, почему мотивирован на победу в матче со Зверевым на Итоговом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с чемпионом Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшей второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

Отметим, что этот поединок с точки зрения турнирных дел Рублёва не имеет значения – Андрей уже потерял шансы на выход из группы.

«Я ничего не жду матча от с Сашей, но это последняя игра. Я буду стараться сыграть лучше, чтобы завершить сезон на положительной ноте.

Будет ли мотивация помочь Дане (Медведеву)? Каждый матч приносит 200 очков — это как финал турнира ATP-250. Есть ради чего играть», — передаёт слова Рублёва с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.