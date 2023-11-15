Камельзон оценил выступление Андрея Рублёва на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение олимпийского чемпиона 2020 года в миксте пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва (5) от испанца Карлоса Алькараса (2) на Итоговом чемпионате ATP.

«Рублёв прошёл хорошо весь сезон. Само попадание на Итоговый турнир говорит о том, что это игрок твёрдой десятки. Он ещё молодой человек, но уже известный, профессионал. Его команде надо подработать над тем, как двигаться дальше по рейтингу, чтобы не топтаться на одних и тех же местах. Играет он здорово. У него самобытная игра, которая ни на кого не похожа. У Андрея есть болельщики во всём мире, которые его поддерживают. Он олицетворяет российскую школу тенниса.

Думаю, смертельного ничего нет. Конечно, жаль, что проиграл, но Алькарас есть Алькарас. Не забывайте, что он и по рейтингу стоит на четыре номера повыше. На данном этапе всё закономерно, хоть и обидно. Любой из восьми игроков мог выиграть турнир, что я уже говорил. Из нашей обоймы отошёл Рублёв, теперь давайте посмотрим на Медведева. Но попадание на турнир — уже достижение. У Рублёва хорошее будущее. В следующем году будем радоваться его победам», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.