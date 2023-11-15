Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2023?

На Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), изменились турнирные расклады – уже два участника потеряли шансы на выход в плей-офф соревнований. Двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас снялся с турнира, сыграв один матч и не доиграв другой, а олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв потерпел два поражения в двух сетах.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет победителем Итогового чемпионата в Турине-2023?»

Напомним, действующим чемпионом Итогового является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Он приехал защищать титул, в данный момент Новак идёт по турниру с одной победой (в трёх сетах) и одним поражением.