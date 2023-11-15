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Карлос Алькарас раскрыл, что помогло ему победить Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате

Карлос Алькарас раскрыл, что помогло ему победить Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу (7:5, 6:2) над пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине (Италия).

«Отличный матч с моей стороны, я доволен игрой. Я придерживался своего стиля.

Рублёв – отличный игрок, победа над ним придаёт много уверенности, особенно после поражения в первой игре. Что помогло победить? Я был чуть агрессивнее Рублёва. Понятно, что у него один из самых мощных форхендов в туре, но я старался его превзойти, тренировал это – это получилось», — передаёт слова Алькараса с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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