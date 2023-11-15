Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым на Итоговом турнире

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

«Я буду готовиться к Медведеву в таком же ключе. В последнем матче он меня победил, сыграл на высочайшем уровне. Я буду стараться быть лучше, чем в прошлой игре. Я вынесу позитивные и негативные уроки из той игры. Пока я не думаю об отпуске, хочу быть в полуфинале этого прекрасного турнира», — передаёт слова Алькараса с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в последний раз Алькарас играл с Медведевым в полуфинале US Open — 2023, Даниил обыграл Карлоса в четырёх сетах.