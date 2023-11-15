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Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Карлоса Алькараса на Итоговом чемпионате ATP

Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Карлоса Алькараса на Итоговом чемпионате ATP
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел очередное поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Рублёв (5) встречался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2). Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видеообзор доступен на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

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