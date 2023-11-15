«Наверное». Рублёв — на вопрос, была ли у него температура в матче с Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в эфире «Больше» рассказал о своём состоянии после поражения от двукратного финалиста турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия).

Журналист: как ты себя чувствуешь?

Рублёв: нормально.

Журналист: а если честно?

Рублёв: нормально.

Журналист: заболел?

Рублёв: ну да.

Журналист: и температура была.

Рублёв: наверное.

Журналист: как в таком состоянии на корт выходить?

Рублёв: так же выходить и играть. Ну вот я вышел и проиграл. В концовке первого сета где-то энергии не хватило, где-то больше стал нервничать. Всё вместе, наверное, сказалось.