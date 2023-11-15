Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча на Итоговом турнире

Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча на Итоговом турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проведёт свой второй матч на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Россиянин сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немцем Александром Зверевым. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Счёт личных встреч — 10-7 в пользу Медведева. Зверев вёл 4-0 и 5-1, затем Даниил вышел вперёд со счётом 6-5, после чего немец победил в финале Итогового чемпионата ATP — 2021 и сравнял счёт. Весной этого года Медведев одержал две очень тяжёлые победы над Зверевым на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло и одну достаточно лёгкую в Риме. Александр летом взял реванш на «Мастерсе» в Цинциннати, а Даниил осенью победил его в Пекине.

Материалы по теме
Рублёв опасно подражает Южному. Дело уже дошло до крови
Рублёв опасно подражает Южному. Дело уже дошло до крови
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android