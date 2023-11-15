Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча на Итоговом турнире

Сегодня, 15 ноября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проведёт свой второй матч на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Россиянин сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немцем Александром Зверевым. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP.
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Счёт личных встреч — 10-7 в пользу Медведева. Зверев вёл 4-0 и 5-1, затем Даниил вышел вперёд со счётом 6-5, после чего немец победил в финале Итогового чемпионата ATP — 2021 и сравнял счёт. Весной этого года Медведев одержал две очень тяжёлые победы над Зверевым на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло и одну достаточно лёгкую в Риме. Александр летом взял реванш на «Мастерсе» в Цинциннати, а Даниил осенью победил его в Пекине.
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