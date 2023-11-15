Панатта раскритиковал поведение Джоковича в матче с Синнером, противопоставив ему Федерера

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Адриано Панатта раскритиковал поведение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче с итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Напомним, Синнер (5) одолел Джоковича (1) на домашнем турнире со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

«Вы когда-нибудь видели, чтобы Федерер или Надаль вели себя так, как Джокович в матче с Синнером? Он постоянно старается сбить темп матча. Сначала туалетный перерыв, потом физио – он пробует всё. Мне такое отношение вообще не нравится, слава богу, Синнера это не волнует, он сидит тихо», — приводит слова Панатты Punto de Break со ссылкой на телеэфир.