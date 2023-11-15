Алькарас — о том, что после Уимблдона не выиграл ни одного титула: не считаю это провалом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что после победы на Уимблдоне-2023 не выиграл ни одного титула.

«Я стараюсь об этом не думать. Американская серия прошла хорошо. Даже если я не выиграл титул, у меня был четвертьфинал, финал против Новака в Цинциннати, полуфинал US Open.

Я не считаю это провалом. Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка.

Последние несколько месяцев складываются тяжело. Азиатские турниры прошли не очень хорошо. И мне обидно, что сезон так заканчивается. Но я стараюсь не думать о последних поражениях. Стараюсь взять положительное и негативное, использовать это на тренировках и лучше провести оставшиеся матчи», — сказал Алькарас на пресс-конференции после первой победы на Итоговом чемпионате ATP.