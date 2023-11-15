Чесноков: это был лучший сезон Рублёва в карьере

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение олимпийского чемпиона 2020 года в миксте пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва (5) от испанца Карлоса Алькараса (2) на Итоговом чемпионате ATP.

«Это был лучший сезон Рублёва в его карьере. Он впервые выиграл турнир серии «Мастерс», у него были очень хорошие результаты. Сейчас Андрей на пятой строчке. При счёте 5:4 в первом сете с Алькарасом Андрей почему-то развалился на подаче соперника. Такое впечатление, что он отдал всего себя и ушёл в отдых. Он начал делать очень много ошибок. Но для Рублёва это был потрясающий сезон. Досадное поражение Алькарасу, но Рублёв должен быть доволен тем, что сделал в этом году», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.