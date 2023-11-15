Фото: Янник Синнер с трибун следит за матчем Медведева со Зверевым на Итоговом чемпионате

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер пришёл на матч чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Синнер следит за поединком с трибун вместе со своим тренером, известным австралийским специалистом Дарреном Кэхиллом.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP. В данный момент игроки борются в первом сете, счёт пока равный — 3:3.

Медведев и Зверев представляют Красную группу, в то время как Синнер возглавляет Зелёную (он одержал две победы из двух).