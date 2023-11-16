Даниил Медведев на тай-брейке выиграл 1-й сет матча со Зверевым на Итоговом чемпионате ATP

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023. Стартовую партию со счётом 7:6 (9:7) выиграл Медведев.

Первый сет поединка Медведева со Зверевым продлился 1 час и 4 минуты. По его ходу каждый из теннисистов реализовал по одному брейк-пойнту.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP.

Отметим, что Медведев и Зверев борются за лидерство в Красной группе Итогового. В неё также входят испанец Карлос Алькарас (2) и россиянин Андрей Рублёв (5).

Счёт личных встреч — 10-7 в пользу Медведева. Зверев вёл 4-0 и 5-1, затем Даниил вышел вперёд со счётом 6-5, после чего немец победил в финале Итогового чемпионата ATP — 2021 и сравнял счёт. Весной этого года Медведев одержал две очень тяжёлые победы над Зверевым на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло и одну достаточно лёгкую в Риме. Александр летом взял реванш на «Мастерсе» в Цинциннати, а Даниил осенью победил его в Пекине.