Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). За счёт этого он стал лидером Красной группы и точно выйдет в плей-офф соревнований.

Во втором матче группового раунда Медведев (3) со счётом 7:6 (9:7), 6:4 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (7). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.