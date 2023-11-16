Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). За счёт этого он стал лидером Красной группы и точно выйдет в плей-офф соревнований.
Во втором матче группового раунда Медведев (3) со счётом 7:6 (9:7), 6:4 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (7). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Комментарии
- 16 ноября 2023
-
02:00
-
01:50
-
01:30
-
01:16
-
01:05
-
00:58
-
00:16
- 15 ноября 2023
-
23:54
-
23:38
-
22:57
-
22:53
-
22:38
-
22:22
-
22:03
-
21:26
-
21:14
-
20:57
-
20:29
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:17
-
19:08
-
19:01
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:32
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:27
Партнерский контент