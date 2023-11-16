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Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). За счёт этого он стал лидером Красной группы и точно выйдет в плей-офф соревнований.

Во втором матче группового раунда Медведев (3) со счётом 7:6 (9:7), 6:4 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (7). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 23:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		4
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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