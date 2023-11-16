Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Во втором матче турнира он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6, 6:4.

Напомним, в первом матче турнира Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва. Таким образом, Даниил досрочно вышел в полуфинал турнира, независимо от результата третьего матча, где ему предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом.

В другом матче группы 15 ноября россиянин Андрей Рублёв проиграл Алькарасу со счётом 5:7, 2:6 и лишился шансов на выход в полуфинал турнира.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.