Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 15 ноября, турнирная сетка

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В Турине продолжается Итоговый турнир ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 15 ноября.

Одиночный разряд

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:5, 6:2;

Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (9:7), 6:4.

Парный разряд

Красная группа

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер (Австралия) — 6:4, 6:4;

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Весли Колхоф/Ник Скупски (Нидерланды/Великобритания) — 6:3, 3:6, [10:7].

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.