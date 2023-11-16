Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 15 ноября, турнирная сетка

В Турине продолжается Итоговый турнир ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 15 ноября.
Одиночный разряд
Красная группа
Карлос Алькарас (Испания) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:5, 6:2;
Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (9:7), 6:4.
Парный разряд
Красная группа
Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер (Австралия) — 6:4, 6:4;
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Весли Колхоф/Ник Скупски (Нидерланды/Великобритания) — 6:3, 3:6, [10:7].
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.