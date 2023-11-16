Рублёв высказался о том, что на эмоциях разбил себе колено до крови в матче с Алькарасом

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих эмоциях во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023. В начале второго сета матча, проиграв решающий розыгрыш гейма, Андрей в ярости стал колотить свои ноги ракеткой. В итоге у него пошла кровь из колена.

«Всё в порядке. Я разочарован и не смог справиться», — приводит слова Рублёва Yahoo.

Напомним, поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Из-за данного поражения Рублёв потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.