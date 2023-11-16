Медведев прокомментировал победу над Зверевым на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового турнира ATP.

«Психологически это был очень тяжёлый матч. Я начал очень хорошо. В начале матча Зверева будто не было на корте, но в какой-то момент он усилил свою игру, и в этот момент я по какой-то причине на небольшой промежуток времени начал играть немного хуже. Я рад, что мне удалось перегруппироваться и сыграть лучше в конце первого сета. Концовка обоих сетов была очень напряжённой», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, Медведев одержал две победы в двух матчах и досрочно вышел в полуфинал турнира.

Ранее Рублёв проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 2:6 и лишился шансов на выход в полуфинал турнира.