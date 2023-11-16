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Медведев прокомментировал победу над Зверевым на Итоговом турнире ATP

Медведев прокомментировал победу над Зверевым на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового турнира ATP.

«Психологически это был очень тяжёлый матч. Я начал очень хорошо. В начале матча Зверева будто не было на корте, но в какой-то момент он усилил свою игру, и в этот момент я по какой-то причине на небольшой промежуток времени начал играть немного хуже. Я рад, что мне удалось перегруппироваться и сыграть лучше в конце первого сета. Концовка обоих сетов была очень напряжённой», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, Медведев одержал две победы в двух матчах и досрочно вышел в полуфинал турнира.

Ранее Рублёв проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 2:6 и лишился шансов на выход в полуфинал турнира.

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