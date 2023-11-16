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Зверев — о матче с Медведевым: не думаю, что заслужил проиграть в двух сетах

Зверев — о матче с Медведевым: не думаю, что заслужил проиграть в двух сетах
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым (6:7, 4:6).

«Первый сет был ключевой. На тай-брейке я вёл 4:1, должен был забивать у сетки очень лёгкий мяч, но не смог. Во втором сете мы оба хорошо подавали.

Матчи всегда очень эмоциональные. Например, я ударил себе по яйцам, когда пытался пробить твиннер, но улыбнулся. Я разочарован, что теперь не всё в моих руках. Если Алькарас выиграет, я вылетаю. Я играю хорошо. Сегодня я играл здорово, не думаю, что заслужил проиграть в двух сетах», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, Медведев досрочно вышел в полуфинал турнира. Ранее ещё один россиянин Андрей Рублёв лишился шансов на выход в полуфинал.

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