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Зверев: в пятницу я буду фанатом Медведева номер один на этой планете

Зверев: в пятницу я буду фанатом Медведева номер один на этой планете
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что будет болеть за россиянина Даниила Медведева в его матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.

«В пятницу я буду фанатом Даниила Медведева номер один на этой планете. Посмотрим, как получится. Даня играет очень хорошо, думаю, у него много шансов на победу. Я должен быть сосредоточен и быть готовым победить Андрея», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, если Алькарас обыграет Медведева, то Зверев лишится шансов на выход в полуфинал турнира. Медведев, в свою очередь, одержав две победы в двух матчах, гарантировал себе место в полуфинале.

Ранее Рублёв проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 2:6 и лишился шансов на выход в полуфинал турнира.

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