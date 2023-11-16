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Медведев: нормально, что Зверев будет болеть за меня, я бы делал так же

Медведев: нормально, что Зверев будет болеть за меня, я бы делал так же
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира ATP.

«Здорово быть в полуфинале, победы в двух сетах. Очень близкий матч, всё могло сложиться иначе. Я временами проигрываю такие матчи на тай-брейках, рад, что на этот раз получилось иначе. Это хорошо для уверенности.

Нормально, что Саша будет болеть за меня — он хочет попасть в полуфинал. Я бы делал так же. Я уже вижу, как он будет смотреть матч и расстраиваться, если я буду не попадать в лёгкие мячи. Я постараюсь лучшим образом сыграть с Карлосом, постараюсь победить», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, по ходу турнира Медведев обыграл Андрея Рублёв и Александра Зверева. Напомним, ранее Зверев заявил, что будет болеть за Медведева во время его матча с Алькарасом.

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