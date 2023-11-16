Медведев высказался об эмоциональном срыве Рублёва в матче с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциональном срыве Андрея Рублёва в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP. Напомним, в начале второго сета матча, проиграв решающий розыгрыш гейма, Андрей в ярости стал колотить свои ноги ракеткой. В итоге у него пошла кровь из колена.

«Андрея жалко. Как реагирую на то, как он бьёт себя ракеткой? Я по себе понимаю, что эмоции захлёстывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины.

Жалко, что Андрей проиграл, смотрел, болел. Карлос играл лучше, чем два дня назад. У него ещё будут все возможности выйти в полуфинал через год. Всё впереди», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Рублёв после поражение от Алькараса лишился шансов на выход в полуфинал турнира.