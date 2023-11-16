Медведев: у нас со Зверевым почти все матчи напряжённые, на тоненького

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с немцем Александром Зверевым (7:6, 6:4) в Красной группе на Итоговом чемпионате ATP. Он досрочно гарантировал себе выход в полуфинал.

«Против Алькараса, особенно если он сыграет как сегодня, надо быть лучшей версией себя, хорошо подавать, как делал это Саша. Надо играть быстро, это будет хороший тест.

Я начал матч лучше Саши, он немножко ошибался. Думал, что надо сделать двойной брейк, но он стал играть лучше, у меня упал уровень на пару геймов. Тай-брейк он начал хорошо, да, ошибся он у сетки, но я ему вернул этот мяч. У нас у обоих хорошие подачи, почти все подачи не возвращаются, поэтому тяжело оставаться в тонусе на приёме. Рад, что смог в таком напряженном матче остаться в хорошем состоянии и победить.

Не знаю, почему мы так часто играем с Сашей. Понятно, что он пытается что-то менять в тактике, я пытаюсь во время матчей увидеть это. У нас почти все матчи напряжённые, на тоненького. Рад, что получается побеждать в них. Рад, что вышел в полуфинал», — сказал Медведев.

16 ноября россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в заключительном матче в группе.