Медведев оценил возможность выбора соперника на полуфинал Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым (7:6, 6:4) в матче Красной группы Итогового чемпионата ATP прокомментировал возможность выбора соперника в полуфинале, куда он досрочно гарантировал себе выход.

«Я могу выбирать соперника на полуфинал? Их группа уже будет решена, поговорю с тренером. Хороший пример — матч Новака со мной в прошлом году. Ему было тяжело. Хотя он всё равно выиграл с первого места. Он играл до конца, победил меня. Это хороший пример. Никогда не надо терять ритм», — сказал Медведев.

16 ноября россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в своём заключительном матче в Красной группе. В Зелёной группе судьбу мест в полуфинале решат встречи Новак Джокович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша) и Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).