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Футболист «Торино» подарил Медведеву игровую футболку после матча со Зверевым

Футболист «Торино» подарил Медведеву игровую футболку после матча со Зверевым
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Полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку третьей ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву после матча группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

Даниил Медведев и Самуэле Риччи

Даниил Медведев и Самуэле Риччи

Фото: nittoatpfinals.com

«Я бы отдал тебе одну из моих футболок, но мне в них играть в следующем матче», — процитировал Медведева журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, во втором туре Медведев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева (седьмая ракетка мира) в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:4 и досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового чемпионата, имея две победы в двух проведённых встречах. Следующую игру на турнире Медведев проведёт против испанца Карлоса Алькараса 17 ноября.

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