Футболист «Торино» подарил Медведеву игровую футболку после матча со Зверевым

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку третьей ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву после матча группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.

Даниил Медведев и Самуэле Риччи Фото: nittoatpfinals.com

«Я бы отдал тебе одну из моих футболок, но мне в них играть в следующем матче», — процитировал Медведева журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, во втором туре Медведев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева (седьмая ракетка мира) в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:4 и досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового чемпионата, имея две победы в двух проведённых встречах. Следующую игру на турнире Медведев проведёт против испанца Карлоса Алькараса 17 ноября.