Тарпищев: до начала Итогового турнира ATP я считал, что Рублёв на ходу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче Итогового турнира ATP — 2023 с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом, занимающим второе место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца.

«До начала турнира я считал, что Рублёв на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл — возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии. У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займёт третье место в группе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.