Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: до начала Итогового турнира ATP я считал, что Рублёв на ходу

Тарпищев: до начала Итогового турнира ATP я считал, что Рублёв на ходу
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче Итогового турнира ATP — 2023 с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом, занимающим второе место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца.

«До начала турнира я считал, что Рублёв на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл — возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии. У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займёт третье место в группе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
«Он сошёл с ума, ему нужна помощь». Острая реакция на нервный срыв Рублёва в Турине
«Он сошёл с ума, ему нужна помощь». Острая реакция на нервный срыв Рублёва в Турине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android