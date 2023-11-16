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Янчук прокомментировал победу Медведева в матче со Зверевым на Итоговом турнире

Янчук прокомментировал победу Медведева в матче со Зверевым на Итоговом турнире
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над немецким спортсменом Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP — 2023. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина.

«Матч был с некоторым преимуществом Медведева. Он понадёжнее. Зверев, хоть и универсальный и техничный игрок, ему не хватало острых действий. По скорости он не может пробить оборону Медведева, в чём Даниил хорош. Медведев хорошо держит игру. Так и ожидалось, что матч будет с некоторым преимуществом Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира.

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