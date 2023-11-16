Новак Джокович — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 16 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Хуберт Хуркач на Итоговом чемпионате ATP.
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Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Джоковича (2-0 на харде). В этом году спортсмены уже дважды встречались на корте. Новак победил в двух сетах на харде Дубая и в четырёх партиях на траве Уимблдона. Напомним, изначально соперником серба по 3-му туру должен был стать Стефанос Циципас, но грек снялся с турнира, и Хуркач заменил его на последний матч. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.
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