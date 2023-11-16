Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Новак Джокович — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Хуберт Хуркач на Итоговом чемпионате ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
16 ноября 2023, четверг. 16:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Джоковича (2-0 на харде). В этом году спортсмены уже дважды встречались на корте. Новак победил в двух сетах на харде Дубая и в четырёх партиях на траве Уимблдона. Напомним, изначально соперником серба по 3-му туру должен был стать Стефанос Циципас, но грек снялся с турнира, и Хуркач заменил его на последний матч. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.

Материалы по теме
Пустят ли Джоковича в плей-офф? Результаты, расклады и расписание Итогового
Пустят ли Джоковича в плей-офф? Результаты, расклады и расписание Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android