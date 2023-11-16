Ольховский: Медведев в Турине показал свой лучший теннис и закономерно вышел из группы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказался о выходе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал Итогового турнира ATP.

«Изначально говорили, что у наших ребят хорошие шансы на выход из группы. У Рублёва вот не сложилось, а Медведев показал классный теннис! Две абсолютно заслуженные победы, ну и, соответственно, закономерный выход из группы. Даниил сейчас показывает свой лучший теннис. Под конец сезона ему удалось выйти на пик своей формы. Очень важно, на кого Даня попадёт в полуфинале. В соседней группе сложилась непонятная ситуация. Думаю, что против Джоковича полуфинал играть никто не хочет. От результатов сегодняшних матчей зависит очень многое», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.