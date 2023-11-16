Первые сеяные парного разряда вылетели из группы на Итоговом турнире ATP

Хорватский теннисист Иван Додиг и американец Остин Крайчек, являющиеся первыми сеяными на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) в парном разряде, не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

В матче третьего тура в «Зелёной группе» Додиг и Крайчек уступили Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Эдуарду Роже-Васслену (Франция) со счётом 4:6, 6:3, 0:1 (13:15) и потеряли шансы на выход в полуфинал, где точно сыграет дуэт мексиканца и француза.

Во втором матче «Зелёной группы» Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина), досрочно обеспечившие себе выход в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP, сыграют против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Начало встречи — не ранее 20:30 мск.