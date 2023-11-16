Первые сеяные парного разряда вылетели из группы на Итоговом турнире ATP
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Хорватский теннисист Иван Додиг и американец Остин Крайчек, являющиеся первыми сеяными на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) в парном разряде, не смогли пробиться в полуфинал соревнований.
В матче третьего тура в «Зелёной группе» Додиг и Крайчек уступили Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Эдуарду Роже-Васслену (Франция) со счётом 4:6, 6:3, 0:1 (13:15) и потеряли шансы на выход в полуфинал, где точно сыграет дуэт мексиканца и француза.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Зелёная группа
16 ноября 2023, четверг. 14:10 МСК
Иван Додиг
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 13
|
|3
|1 15
Сантьяго Гонсалес
Эдуард Роже-Васслен
С. Гонсалес Э. Роже-Васслен
Во втором матче «Зелёной группы» Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина), досрочно обеспечившие себе выход в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP, сыграют против аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Начало встречи — не ранее 20:30 мск.
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