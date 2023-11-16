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Курье: Циципас не эгоистичен. Уверен, он не намеревался так покидать Итоговый турнир

Курье: Циципас не эгоистичен. Уверен, он не намеревался так покидать Итоговый турнир
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о решении греческого теннисиста Стефаноса Циципаса сняться с Итогового чемпионата ATP из-за проблем со спиной.

«Циципас — очень вдумчивый парень, он не эгоистичен, когда дело касается спорта. Он понимает общую картину. Уверен, он бы не хотел намеренно так поступать, но случилось то, что случилось. Нужно дать себе шанс, если думаешь, что сможешь выйти и доиграть до конца. Но его проблемы со спиной на медленном корте в Турине могли усугубиться. Такое покрытие требовательно к физической подготовке. Спортсмены действительно подвергают своё тело опасности», — приводит слова Курье Tennis Up To Date.

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