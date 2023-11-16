«Тебе было скучно?» Фанатка посвятила Медведеву плакат, вспомнив его поражения от Синнера

Фанатка на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия), посвятила плакат чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

Женщина пришла на матч Медведева на групповом этапе Итогового с плакатом, на котором Медведев демонстрационно зевает в матче с итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире 2021 года. Таким поведением Даниил заводил трибуны в Турине, когда Янник повёл со счётом 5:4 во втором сете. Тот матч завершился со счётом 6:0, 6:7(5:7), 7:6(8:6) в пользу россиянина.

«Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?» — подписала плакат фанатка.

В этом же году Синнер добился впечатляющего прогресса и, в числе прочего, сумел прервать серию из шести поражений от Медведева. Это как раз произошло в Вене и Пекине.

На текущем Итоговом Медведев и Синнер попали в разные группы, однако вполне могут встретиться в плей-офф.