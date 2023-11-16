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Синнер стал первым в истории итальянцем, пробившимся в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Синнер стал первым в истории итальянцем, пробившимся в полуфинал Итогового чемпионата ATP
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Четвёртая ракетка мира 22-летний Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом, которому удалось пробиться в полуфинал Итогового чемпионата ATP за всю историю турнира.

Напомним, Синнер досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP. На данный момент он одержал две победы на групповом этапе: в двух сетах, со счётом 6:4, 6:4 обыграл грека Стефаноса Циципаса (6) и в трёх сетах, со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) одолел 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (1).

С первого места Синнер выйдет в полуфинал Итогового или второго, будет зависеть от того, как он сыграет с датчанином Хольгером Руне (8).

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