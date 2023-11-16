Джокович обыграл Хуркача на Итоговом, но эта победа не поможет ему выйти в плей-офф

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (запасной) в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2023. Встреча продлилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хуркача 24 эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Нельзя не отметить, что данная победа никак не повлияет на положение Джоковича в группе. Даже если бы серб потерпел поражение, его шансы на выход в плей-офф всё равно зависели бы от того, как сыграют Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8). Если победит Синнер, Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе. Если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.