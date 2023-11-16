«Чем я был разочарован?» Джокович неоднозначно прокомментировал победу над Хуркачем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал односложный послематчевый комментарий после победы в заключительном матче Итогового чемпионата ATP – 2023, где он встречался с поляком Хубертом Хуркачем (запасной). Встреча продлилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.

Журналист: во втором сете вы выглядели разочарованным. Что случилось в матче?

Джокович: то есть? Чем я был разочарован? Я проиграл сет. Это нормально.

Журналист: как вы оцените матч?

Джокович: хорошая победа. Хорошая победа.

Из-за потери сета данная победа никак не повлияет на положение Джоковича в группе. Даже если бы серб потерпел поражение, его шансы на выход в плей-офф всё равно зависели бы от того, как сыграют Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8). Если победит Синнер, Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе. Если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.