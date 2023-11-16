Новак Джокович: Алькарас, Синнер и Руне — больше не дети, они уже настоящее

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча Янник Синнер (Италия, 4) – Хольгер Руне (Дания, 8) на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. От результата данного поединка зависит, выйдет Джокович в плей-офф или нет. Если победит Синнер, Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе. Если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.

«Алькарас, Синнер и Руне – больше не дети. Им уже всем 18 есть. Они будущее тенниса, которое будет заботиться об этом спорте. Но они уже и настоящее. От вечернего матча я не знаю, чего ждать, потому что Синнер уже в полуфинале – это чуть расслабляет. Но он играет на высочайшем уровне, хотя Руне тоже. Это большое противостояние, которое мы ещё увидим в будущем. Не думаю, что кто-то из них захочет проигрывать», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.