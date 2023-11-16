Рафаэль Надаль сделал новое заявление по поводу своего возвращения в тур

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост-анонс того, что скоро объявит, на каком турнире официально вернётся в ATP-тур.

«Вчера я подтвердил, что вернусь. Следите за новостями в ближайшее время, чтобы узнать, когда мы с командой решим и объявим, когда и где», — написал Надаль в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Позднее, в мае, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. «Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся», — заявил Надаль.