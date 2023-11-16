Новак Джокович отреагировал на новость о возвращении Рафаэля Надаля в тур

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на тот факт, что 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль официально подтвердил, что в следующем сезоне вернётся в тур.

«Надаль никогда не сдаётся, несмотря на все травмы, которые у него были. Я его уважаю. Для тенниса прекрасная новость, что он вернётся», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.