Хуркач не стал осуждать Циципаса за позднее снятие с Итогового чемпионата ATP

Полуфиналист Уимблдона-2021, девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач высказался о том, что заменил на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия) грека Стефаноса Циципаса.

Напомним, Циципас подвергся критике после того, как вышел на матч с Хольгером Руне на Итоговом, но снялся уже после третьего сыгранного гейма. Если бы Стефанос снялся до поединка, его бы мог заменить Хуркач, тем самым поляк имел бы шансы на выход из группы в качестве запасного.

«Насколько я слышал, врачи сказали, что он будет готов играть. Все восемь участников заслуживают здесь быть. Он думал, что сможет сыграть и постарается победить, но в начале матча что-то случилось и он не смог продолжить. Это печально для нас обоих, потому что он не захотел бы выходить на три гейма, если бы об этом знал. Тогда, разумеется, я хотел бы сыграть, в общем, да», — сказал Хуркач на послематчевой пресс-конференции.