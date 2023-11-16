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Первая ракетка мира Ига Свёнтек показала, как проводит отдых на Мальдивах

Первая ракетка мира Ига Свёнтек показала, как проводит отдых на Мальдивах
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях пляжное фото с семейного отдыха на Мальдивах.

«Скажем так… Я долго этого ждала, много работала для этого. Мальдивы после такого напряжённого сезона с красивыми пляжами, прозрачной водой, отличной едой и дайвингом – это топ. Ещё отдохну и возвращаюсь на корт через пару дней», — подписала фото Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по заработкам с турниров, в её активе $ 9,86 млн.

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