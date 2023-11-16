Джокович: люблю Хуркача как человека, но не как игрока. Он очень усложняет мне задачу

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в заключительном матче Итогового чемпионата ATP – 2023, где он встречался с поляком Хубертом Хуркачем (запасной). Встреча продлилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.

«Хуркач – всеми любимый игрок, он очень хороший человек с прекрасным характером, очень приятный. Все его любят. Я был счастлив встретиться с ним сегодня, потому что люблю его как человека, но не как игрока. Он очень усложняет мне задачу своей подачей, одной из самых мощных в мире. Её очень тяжело принимать. Это хорошая победа.

Честно говоря, я не буду смотреть этот матч (Янник Синнер – Хольгер Руне). У меня сегодня приедут дети, я буду с семьёй. Моя работа уже сделана, посмотрим, получу я шанс или нет», — сказал Джокович в интервью на корте.