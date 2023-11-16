Даниил Медведев ответил на слова Рублёва о том, что он «убивает соперников медленно»

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова соотечественника Андрея Рублёва о том, что он «убивает соперников медленно, наслаждаясь моментом».

«Ну, это не ко всем относится. Мне нравится играть агрессивно на моей подаче или на первом мяче после приёма. Но Рублёв играет в таком стиле, что он не даёт мне иного выбора. Потому что у меня нет такой мощи, как у Алькараса или даже Циципаса, когда я, допустим, исполняю форхенд. Так что стиль немного отличается – когда я раскидываю оппонентов то направо, то налево. Он очень хорош в такой игре. Что случается, когда встречаются два теннисиста, которые хороши в такой игре? Нам приходится бегать, бегать, бегать. Такое не с каждым происходит, но с ним только так», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.