Маркета Вондроушова опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Чемпионка Уимблдона-2023, седьмая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова опубликовала в социальных сетях фотографии в купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Время на островах», — подписала фото Вондроушова.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

В прошедшем сезоне Вондроушова завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема». Это произошло на Уимблдоне. В финале соревнований Маркета со счётом 6:4, 6:4 обыграла трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема», бывшую вторую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Также чешка дошла до четвертьфинала US Open – 2023.

Вондроушова благодаря своим результатам отобралась на Итоговый турнир WTA, но выступила на нём неудачно: проиграла все три матча на групповом этапе.