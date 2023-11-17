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Даниил Медведев отреагировал на жалобы Алькараса на слишком быстрый корт на Итоговом

Даниил Медведев отреагировал на жалобы Алькараса на слишком быстрый корт на Итоговом
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на жалобы двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на слишком быстрый корт на Итоговом чемпионате ATP – 2023.

«Я согласен с ним: странно, что этот корт такой быстрый. Но странно и то, что другие корты такие медленные, например, на «Мастерсе» в Париже был невероятно медленный. Я играл с Григором (Димитровым), и это был отличный матч, он вышел в финал, но после матча я думал, что розыгрыш из 47 ударов, который я выиграл на матчболе, это ненормально. У нас с Сашей (Зверевым) тоже были долгие размены, и нам нравится в них участвовать, но, наверное, они должны быть не длиннее 20 ударов, и даже в этом я не уверен.

Мне кажется, хорошо, что есть медленные хардовые корты, даже если мне они не нравятся. Хорошо, что это даёт возможности игрокам разных стилей, но в целом предполагается, что хард будет быстрым, поэтому я бы хотел, чтобы было чуть больше более быстрых хардовых кортов», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.

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