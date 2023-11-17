Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 16 ноября, турнирная сетка

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В Турине на Итоговом турнире ATP состоялись заключительные матчи в Зелёных группах в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 16 ноября.

Одиночный разряд

Зелёная группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2, 5:7, 6:4.

Синнер вышел в полуфинал с первого места в группе, а Джокович — со второго.

Парный разряд

Зелёная группа

Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен (Мексика/Франция, 4) — Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 1) — 6:4, 3:6, [15:13].

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (оба — Аргентина, 7) — 6:3, 6:4.

Гранольерс и Себальос вышли в полуфинал с первого места в группе, Гонсалес и Роже-Васслен — со второго.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, победителем Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира обыграла американку Джессику Пегулу.