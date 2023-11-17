Новак Джокович ответил на вопрос о возможном участии на Олимпиаде в Париже

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о возможном участии на Олимпийских играх – 2024. Напомним, Олимпиада 2024 года состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

«Сезон еще не завершён. Кубок Дэвиса состоится на следующей неделе. Мне очень хотелось бы выиграть Кубок Дэвиса с Сербией. Это цель. Следующая неделя – важная неделя для нас, для нашей страны. Мы сделаем все возможное. Вот где мои мысли, тогда и подумаю о следующем сезоне», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович после поражения датчанина Хольгера Руне в матче с итальянцем Янником Синнером занял второе место в своей группе и смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.